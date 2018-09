Mais de 10 mil na quinta edição da EDP Running Wonders Viseu

Realizou-se hoje, dia 23 de setembro, a quinta edição da EDP Running Wonders Viseu: Corrida da Emoção.

Englobada, pela quinta vez consecutiva, na “Festa das Vindimas”, o eventocontou com a tradicional prova de meia maratona (21km), míni maratona (10k) e uma caminhada solidária (5k), a favor da APPACDM; Centro Santo Estevão; Centro Social Paroquial S. José; Cruz Vermelha Viseu; Obras Sociais Viseu; SPEM Viseu; Centro Paroquial de Nelas e da APPDA.

O evento contou com a presença de prestigiados nomes do atletismo português. Paulo Gomes, Bruno Paixão, Luís Feiteira e o padrinho da prova: Carlos Lopes foram alguns dos muitos atletas que percorrem as ruas do Viriato.

Antes e após o evento, o Parque do Fontelo encheu-se de animação, atividade e dinamismo durante o fim-de-semana.

Paulo Paula, Inês Monteiro, António Rocha e Sabina Neca foram os grandes vencedores

O primeiro classificado masculino dos 21km, Paulo Paula, chegou à linha de meta com o tempo de 01:08:41. Filipe Vitorino alcançou a segunda posição, com o tempo de 01:09:39, seguido por Rui Teixeira, com o tempo de 01:09:55.

No setor feminino mais ainda na prova principal Inês Monteiro, do Sporting Clube de Portugal, garantiu a primeira posição do pódio, com o tempo de 01:18:46, seguida por Carla Martinho, do Recreio Desportivo de Águeda, com o tempo de 01:19:04 e de Marisa Barros, do Sport Comércio e Salgueiros, a qual ficou no terceiro lugar, com o tempo de 01:21:12.

Na prova dos 10km, no setor masculino António Rocha, alcançou o tempo 00:32:42 e o título de grande vencedor. Ricardo Pereira, alcançou a segunda posição com o tempo 00:32:43, seguido de Cristiano Pereira, do clube Casa do Povo de Mangualde, com o tempo 00:33:56.

No setor feminino, na prova dos 10km Sabina Neca, do Clube Leões da Fronteira de Vilar do Formoso, ficou em primeiro lugar, com o tempo 00:42:45, seguida por Lurdes Monteiro, da Casa do Povo de Mangualde, com 00:43:53 e Tânia Silva, do Clube Liberdade FC, com 00:46:25.