Mais de 100 mil feiraram no arranque da Feira de São Mateus

Guardiã das Feiras Populares faz balanço positivo da sua abertura, apesar do clima instável.

O arranque do evento fica marcado por um conjunto de novidades na programação, na recuperação de tradições, na gastronomia e na arquitetura e na segurança recinto. Pelo palco passaram já artistas como Carolina Deslandes, Mariza, Mara Pedro e Galo Cant’às Duas.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, “este número confirma o lugar especial que a Feira de São Mateus ocupa na comunidade viseense e portuguesa, mas também no coração dos nossos emigrantes. Os resultados da estratégia de revitalização que implementamos estão à vista”.

“O tempo instável que se fez sentir nos primeiros dias da Feira não travou uma procura elevada de viseenses, visitantes e turistas de reencontrarem a feira popular de referência nacional”, declarou Jorge Sobrado, Gestor da Feira de São Mateus e Vereador da Cultura do Município. “Pode dizer-se hoje que a marca, a reputação e o imaginário da Feira de São Mateus são impermeáveis à chuva”.

Esta semana já adivinha autênticas noites de verão, com temperaturas mais altas. O espetáculo gratuito da popular cantora Bárbara Bandeira, patrocinado pelo Município de Viseu no Dia da Juventude, esta segunda-feira, convida os mais jovens a feirar. A segunda semana de Feira conta, também, com nomes aclamados da música portuguesa, como Fernando Daniel (quarta-feira) e Pedro Abrunhosa (sábado).

No feriado de 15 de agosto, casam os primeiros Noivos de São Mateus, numa cerimónia inédita no recinto da Guardiã das Feiras Populares. Na sexta-feira, é a vez de um dos concertos mais aguardados pelos visitantes da edição de 2019: Ludmilla, a diva do funk brasileiro, atua em Viseu e traz consigo os grandes hits do momento, como “Cheguei” e “Din Din Din”.