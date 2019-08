MAIS DE 1500 VISITAS AO BALNEÁRIO ROMANO DAS TERMAS DE S. PEDRO DO SUL

Desde a inauguração das obras de valorização, conservação e reabilitação das Termas Romanas de S. Pedro do Sul, no passado dia 7 de agosto, que a afluência de visitantes tem sido bastante significativa.

Mais de 1500 pessoas já visitaram este complexo termal de origem romana, numa média superior a 200 pessoas por dia.

Esta obra, com um valor superior a 1,8 milhões de euros, com comparticipação de 85% do Centro 2020, de 7,5% da Direção Regional da Cultura do Centro e de 7,5% da Câmara Municipal, representa o maior investimento em recuperação de monumentos do centro do país.

A reabilitação e musealização do Balneário Romano de S. Pedro do Sul, classificado como Monumento Nacional por Decreto de março de 1938, requalifica as ruínas romanas num pólo de desenvolvimento cultural, conservando toda a sua envolvente histórica, devolve este espaço aos sampedrenses e acrescenta mais-valias ao turismo de saúde e bem-estar, atraindo novos turistas ao concelho.

A partir do dia 31 de agosto o Balneário Romano estará aberto para visitas todos os dias, de 2.ª feira a domingo, entre as 10h00 e as 12h30 e das 14h00 às 18h00. A próxima fase deste projeto irá dotar o Balneário Romano de um museu com centro interpretativo e de uma loja temática.