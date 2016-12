Mais de 200 mil euros de comparticipação para obras em S. Pedro do Sul

O presidente da Câmara Municipal, Vítor Figueiredo, assinou em Lisboa um contrato-programa de cooperação técnica e financeira com o secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel e a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Ana Abrunhosa.

Com este contrato o Município obtém uma comparticipação financeira da Direção-Geral das Autarquias Locais de mais de 200 mil euros, cerca de 60% do valor total referente às obras de pavimentação em Adopisco e Ervilhal, na freguesia de Sul e à repavimentação e saneamento na Estrada de Povos do Alto que abrange as freguesias de Pinho, São Félix e S. Pedro do Sul.

Este é uma grande conquista do Município que consegue um importante financiamento permitindo a planificação de novas obras para a melhoria contínua da qualidade de vida da população.