Mais de 200 mil euros para os Clubes Desportivos do Concelho

A Câmara Municipal de Cinfães celebrou contratos-programa de apoio financeiro, para a época 2018/2019, com os clubes desportivos do Concelho. O apoio ultrapassa os 200 mil euros e visa a aposta na formação e criação de melhores condições para a prática desportiva. A cerimónia decorreu no dia 28 de fevereiro, na Biblioteca Municipal de Cinfães.

Para o presidente da Câmara de Cinfães “este apoio representa um esforço por parte da autarquia, mas queremos reconhecer o imenso trabalho em prol da juventude levado a cabo pelos nossos clubes. O Município está na primeira linha no apoio ao associativismo e continuaremos este caminho, para que possamos disponibilizar aos cinfanenses os melhores espaços de lazer e infraestruturas desportivas, oferecer as melhores condições para a prática desportiva e, não menos importante, aumentar o número de praticantes, quer no desporto informal, quer no federado”. Armando Mourisco aproveitou a ocasião para adiantar que as obras de beneficiação dos parques desportivos dos clubes de Nespereira e Oliveira do Douro já obtiveram o visto do tribunal de contas e estarão a partir de agora em execução.

O autarca anunciou ainda que, “a Câmara vai avançar com a requalificação das Piscinas Municipais Cobertas, sendo nosso objetivo apostar também na prática da natação”. O Estádio Municipal de Cinfães também vai sofrer obras de beneficiação, “estando previsto uma intervenção nas bancadas, a criação de salas de formação, a instalação de um bar e sanitários e a construção de uma pista de atletismo”.

Os contratos-programa foram assinados com 5 coletividades: o Clube Desportivo de Cinfães com uma verba de 128 mil euros; o Nespereira Futebol Clube contemplado com €34.820,00; o Grupo Desportivo da Casa do Povo de Oliveira do Douro receberá 17 mil euros; o Souselo Futebol Clube teve direito a €25.500,00 e a Associação Desportiva de Piães com o montante de 3 mil euros.