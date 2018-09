Mais de 50 especialistas participarão no programa científico da Termatalia Brasil

O 13º Encontro Internacional sobre Água e Saúde realiza-se entre 12 e 14 de setembro e incluirá o 1º Encontro Latinoamericano de Termalismo

A edição 2018 da Termatalia, que se realiza no Brasil entre 12 e 14 de setembro, reforçará uma vez mais o seu papel como centro de formação profissional internacional no turismo de saúde. O programa científico da Feira, inserido no 13º Encontro Internacional sobre Água e Saúde reunirá mais de 50 especialistas provenientes de 18 países. A Termatalia Brasil terá lugar no Centro de Convenções do Hotel Recanto Cataratas de Foz do Iguaçú, no Estado de Paraná, sob o lema “A Energia das Águas”.

Dinamizar o turismo no mundo

O objetivo da Feira Internacional de Turismo Termal, será uma vez mais dinamizar o setor do turismo a nível mundial, apostando na valorização dos recursos naurais, como a água. Negócio e conhecimento, são os eixos principais da Termatalia Brasil, 18ª Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Bem-estar, que reunirá profissionais de 30 países da Euroásia e América Latina.

1º Encontro Latinoamericano de Termalismo como novidade

O 13º Encontro Internacional sobre Água e Saúde, um dos fóruns mais importantes do mundo, apresentará os projetos mais inovadores no que diz respeito ao desenvolvimeto do setor. Participarão neste Encontro 54 especialistas procedentes de 18 países (Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil, Colômbia, Croácia, Costa Rica, Equador, Salvador, Espanha, França, Hungria, México, Portugal, República Dominicana, Tailândia e Uruguai).

A principal novidade desta edição será a realização do 1º Encontro Latinoamericano de Termalismo, previsto para a manhã do dia 14 de setembro, no qual se abordarão temas como o Termalismo Social nos Sistemas de Saúde Pública, as Terapias Termais na América Latina, assim como o desenvolvimento de uma oferta complementar ao turismo de saúde e bem estar. Este encontro contará com a colaboração da Universidade Federal de Integração Latinoamericana, UNILA, com sede em Foz do Iguaçú.

Para além do Encontro Latinoamericano de Termalismo, o programa científico desta edição acolherá mais quatro sessões que abordarão o turismo de saúde, desde diversas vertentes (Sessão sobre Turismo, Inovação e Sustentabilidade; Sessão Científica sobre Hidrologia Médica; Sessão sobre Gestão e Integração do Welness e os Recursos Naturais; e o Encontro de Cidades e Vilas Termais).

Programa das jornadas científicas

As conferências começarão a 12 de setembro com a sessão sobre Turismo, Inovação e Sustentabilidade dividida em três painéis temáticos que girarão sobre: “Estratégias de Desenvolvimento de destinos Internacionais de Turismo de Saúde e Bem estar”; “Políticas Regionais de Impulsionamento ao Turismo de Bem estar” e “Marketing aplicado ao Turismo de Bem estar”.

No dia 13 de setembro, pela manhã, terá lugar a Sessão Científica sobre Hidrologia Médica na qual participarão prestigiados médicos hidrólogos espanhóis reconhecidos a nível internacional, como o Dr. Francisco Maraver, o Dr. Francisco Armijo, o Dr. Miguel Ángel Torán, o Dr. António Freire e o Dr. Juan Jesús Gestal.

Ainda no dia 13 de setembro, à tarde, realizar-se-á a sessão sobre Gestão e Integração do Welness e dos Recursos Naturais que contará com duas mesas redondas sobre “A Integração do Welness como Modelo de Negócio” e “Critérios e Padrões de Qualidade”.

O programa científico da Termatalia Brasil terminará na sexta-feira, dia 14 pela tarde com o Encontro de Cidades e Vilas Termais em que participarão regiões nas quais o turismo de saúde tem um peso importante na suas economias. Estão previstas para este encontro as cidades espanholas de Ourense e Pontevedra, assim como: Luchon (França); Monchique (Portugal); Santa Catarina (Foz do Iguaçú); Itaipulândia (Brasil) e Fortuna (Costa Rica).

Participação da Galiza

A Galiza, comunidade líder no turismo termal em Espanha, será uma das protagonistas neste encontro com a participação de profissionais, entre os quais se contam científicos, representantes institucionais e empresários do setor. A presença destacada da Galiza e de Ourense neste evento internacional contribuirá para a sua promoção internacional como destino termal, especialmente como espaço de formação e transmissão de know how a profissionais no setor.

Para a Termatalia Brasil estão confirmadas as participações da diretora da Agência de Turismo do Governo Galego, Nava Castro; da deputada de Termalismo de Ourense Ana Villarino Pardo; do vereador de Termalismo da Câmara Municipal de Ourense, Jorge Pumar; da Chefe dos Serviços de Termalismo de Ourense, Nita Torres (em representação da Associação Europeia de Cidades Históricas com Património Termal E.H.T.T.A.), do Diretor Técnico da Eurocidade da Água Chaves-Verín, Pablo Rivera; do Presidente da Câmara de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; do Diretor da Cátedra de Hidrologia Médica da Universidade de Santiago de Compostela, Dr. Juan Gestal; da Diretora Clínica do Grupo Caldaria, Dolores Fernández-Marcos; da Investigadora Carmen Gómez e do Diretor da Gala Termal, Dr. Antonio Freire. Também estará presente o Clúster da Água Mineral e Termal da Galiza com uma grande projeção de empresas, tanto de água mineral de bebida, como de balneários que impulsionará diversas ações.

Silvia Pardo