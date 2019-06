Mais de 600 crianças cantaram os “Parabéns” ao Parque Biológico da Serra das Meadas

No dia em que foi comemorado o 17º aniversário da sua criação, o Parque Biológico da Serra das Meadas, situado em plena zona de montanha da Serra das Meadas, em Lamego, recebeu a visita de mais de 600 crianças do pré-escolar e do 1º ciclo dos concelhos de Lamego e de Santa Marta de Penaguião para cantar os “Parabéns”. A celebração de mais um aniversário deste centro de educação ambiental e de preservação da natureza integrou o programa de atividades que esta semana está a assinalar o Dia Mundial do Ambiente com o objetivo de contribuir para a mudança efetiva de comportamentos que promovam a conservação da natureza e os cuidados a ter com o Ambiente.

Sob o lema “Proteção da Biodiversidade e Conservação da Natureza”, o programa de iniciativas da Câmara Municipal de Lamego contempla a realização de ateliers, palestras, visitas guiadas e atividades pedagógicas. Nesta ação de educação ambiental, também colaboram diversas instituições públicas e privadas que exercem a sua atividade na área da proteção ambiental ou manifestam preocupações ambientais: Resinorte, SEPNA/GNR, Bombeiros Voluntários de Lamego, Ecoambiente, Óptica Parente, Sapadores Florestais, EDP e o ginásio “House of Fitness”.

No Dia Mundial do Ambiente também decorreu a reunião de parceiros do Parque que integra, para além do Município, representantes das juntas de freguesia de Lamego e de Avões.