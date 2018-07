Mais de 600 pessoas já assinaram a Petição “Todos em Defesa pela Sala de Cinema Ícaro”

Lançada no passado dia 2 de julho, a Petição conta hoje com mais de 600 assinantes, que acreditam ser possível recuperar o Cinema Ícaro e devolvê-lo à cidade como sala de cinema. Entre as mais de 600 pessoas que assinaram, encontram-se várias personalidades ligadas à área do cinema, como: os cineastas Pedro Costa, Miguel Gonçalves Mendes, Marta Mateus, Edgar Pêra e André Príncipe; os produtores Paulo Trancoso (Presidente da Academia Portuguesa de Cinema) e José Pedro Lopes; os professores e investigadores Carlos Melo Ferreira e Sérgio Dias Branco; os programadores de cinema Maria João Madeira, Joana Maria Ascensão , Miguel Ribeiro, Pedro Borges e Vitor Ribeiro; os críticos, Vasco Câmara, Ricardo Vieira Lisboa eHugo Gomes; o fotógrafo André Cepeda; do Cineclube do Porto e Casa da Animação, Regina Machado; entre outros.

1º Comunicado

“Somos um grupo de cidadãos que se juntou em defesa pela reabertura do Cinema Ícaro (fechado desde 2005), que se situa nas Galerias Ícaro, em Viseu.”

“Viseu precisa do Cinema Ícaro. Recuperar o Ícaro é portanto relevante para a cidade e para aqueles que nela habitam. O Ícaro pode ter uma nova vida através de uma programação mais virada com destaque para o cinema independente e alternativo, sessões de exibição de clássicos do cinema mundial, assim como na realização de festivais e mostras de cinema e criação de eventos de natureza cultural e cinematográfica. Devolver à cidade um espaço que colmate a falta de oferta diversificada no sector cinematográfico na cidade, permitindo ao público a construção do olhar e novas formas de pensar.”

O cinema precisa do Ícaro.

Os(as) comerciantes precisam do Ícaro.

A cidadania precisa do Ícaro.

As Cidades precisam de Cinemas, o Cinema precisa de Salas.

“O Cinema, como forma de pensamento crítico, é fundamental para a educação e construção do olhar. Hoje assiste-se à reabertura de algumas antigas salas de cinema, como o Cinema Trindade (Porto) e o Cinema Ideal (Lisboa). Os cinemas estão a voltar às cidades e as pessoas estão a voltar ao cinema. As câmaras e as instituições culturais devem estar conscientes desta realidade e do potencial cultural e económico para o desenvolvimento da cidade.”

Queremos reunir o maior número de assinaturas possível, envolver toda a população viseense e não só, para que a Câmara Municipal de Viseu reflicta sobre o potencial do Cinema Ícaro e que lhe dê uma nova vida. Devolver o Ícaro a Viseu é o mínimo, pela cultura.