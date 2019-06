Mais de 900 crianças visitaram a ETAR Viseu Sul nos últimos 4 meses

Serviço Educativo da Águas de Viseu permitiu dar a conhecer o ciclo da água a alunos do 4.º ano do ensino básico

O Serviço Educativo da Águas de Viseu abriu as portas durante os últimos quatro meses a mais de 900 crianças do 4.º ano do 1.º ciclo do ensino básico das escolas do concelho. A iniciativa visou mostrar todo o processo de funcionamento da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Viseu Sul.

Na visita à ETAR, os alunos tiveram a oportunidade de ficarem a saber como funciona este equipamento, um dos mais modernos do país no que diz respeito ao tratamento de águas residuais e que representou um investimento superior a 40 milhões de euros.

Foi ainda disponibilizado aos alunos um livro lúdico-pedagógico da Águas de Viseu, que dá a conhecer o ciclo de água. Esta oferta foi complementada com a visualização de um filme sobre o percurso da água desde a albufeira de Fagilde até à torneira das nossas casas.

Foram entregues ainda a cada criança um boné, um bloco, caneta, um par de óculos de sol e no final da visita, uma merenda.

“A educação ambiental da comunidade escolar é uma prioridade para a sustentabilidade do projeto da Águas de Viseu e para o futuro racional no uso e consumo da água”, refere o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, lembrando que o serviço educativo “é um compromisso que o Município tinha assumido com os serviços de educação do concelho”.

“O município elege as crianças como primeiras embaixadoras da qualidade de vida”, concluiu.