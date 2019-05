MAIS DE UMA CENTENA DE CRIANÇAS NO “FESTIVAL DOS PEIXINHOS”

Decorreu ontem, 19 de maio, nas Piscinas Municipais de Mangualde, mais uma edição do “Festival dos Peixinhos”. A iniciativa contou com a participação de mais de 120 crianças que prestaram provas nos diversos estilos de Natação, mostrando, desta forma, as suas conquistas aquáticas. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Mangualde contou com a presença do Vereador do Desporto, Juventude e Tempos Livres, Rui Costa.

Participaram crianças da Obra Social Beatriz Pais Raúl Saraiva, do Complexo Paroquial de Mangualde e do Centro Paroquial de Santiago de Cassurrães.