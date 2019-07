MAIS DOIS TRIUNFOS NACIONAIS PARA RITA FIGUEIREDO do RIBEIRINHOS

O Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos”, esta época equiparou-se a um “GRANDE CLUBE” em títulos nacionais conquistados. A atleta “ribeirinha” Rita Figueiredo, depois da conquista do primeiro lugar em Vagos na prova de 800m disputada no dia 6 de Julho, com o tempo de 2,11.28 e que confirmou a sua presença no Festival Olímpico da Juventude Europeia, a disputar entre os dias 20 e 28 de Julho no Azerbaijão.

Nos dias 13 e 14 de Julho, disputaram-se os Campeonatos Nacionais de Juvenis / Sub 18, numa organização da F.P.A. / Associação de Atletismo de Santarém, que concentrou na Pista Municipal de Fátima, mais de quatro centenas de atletas, que representaram os melhores clubes nacionais, Açores e Madeira.

Para estes Campeonatos o Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” fez deslocar dois atletas (Rita Figueiredo e Tiago Clamote), para disputarem as provas de 800m e 1500m, conseguindo a atleta Rita Figueiredo o triunfo nos 1.500m disputados no sábado dia 13 e no domingo dia 14 na prova de 800m. O Tiago Clamote na prova de 1.500m conseguiu a marca de 4,15.18 (3º na 1ª série) e 2,01.46 nos 800m (3º na 2ª série).Assim, a atleta Rita Figueiredo vai para o «JOJE» com as malas “cheias” de esperança em obter grandes marcas e colmatar um final de época, simplesmente fantástico.

Resultados:

1.500m (F) 1ª Rita Figueiredo / GDRibeirinhos 4,35.83

2ª Inês Borba / Vitória FC 4,38.06

3ª Camila Gomes / Sporting CP 4,40.21

800m (F) 1ª Rita Figueiredo / GDRibeirinhos” 2,14.27

2ª Camila Gomes / Sporting CP 2,16.83

3ª Isabella Coleman / SLBenfica 2,17.05

O.Coelho