Mais sete habitações entregues no concelho de Tondela

No âmbito do Programa de Apoio à Recuperação das Habitações Permanentes, foram entregues ontem, dia 29 de março, mais sete habitações permanentes de reconstrução total a famílias do concelho de Tondela.

> A entrega simbólica ocorreu ao longo da tarde, começando por duas habitações na Póvoa do Rodrigo Alves, seguindo-se outras cinco nas localidades de ‪Gândara, Alvarim, Alambique, Ermida e Molelinhos.‬

> ‪A visita contou com a presença da ‬presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, Ana Abrunhosa, que recordou que das 114 habitações contempladas pelo programa de apoio do Governo, 77 já estão concluídas e entregues às famílias.

> Já as restantes 37 continuam em curso, em diferentes fases de construção.

> “Queremos entregar mais até à Páscoa”, referiu, acrescentando que as restantes deverão ser entregues até junho, embora uma ou outra possa ficar para julho.

> O presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus, congratulou-se com o facto destas famílias reencontrarem o seu lar e verem assim a esperança restabelecida.

> “Sentimos que nos estamos a aproximar do virar da página e que as famílias que ficaram sem habitação têm de novo uma casa disponível, o que nos enche de satisfação e dá-nos o prazer de sentir que o esforço valeu a pena”, apontou.

> De acordo com José António Jesus, a seguir a toda esta operação as atenções serão colocadas nas habitações não permanentes, que contarão com apoio público, via Município de Tondela.

> “Estimamos que possam ser duas dezenas a contar com o apoio, mas cada etapa é uma etapa e esta era a mais importante”, concluiu.

