Mais uma voz da Orquestra CemNotas selecionada para concurso nacional. Rafaela Campos cantará na RTP1 tema dedicado a Moimenta da Beira

Depois de Leonor Rosário ter sido selecionada por um júri a nível nacional, alcançando o segundo lugar com cerca de 32% de votação, outra voz da Academia Vanguarda, da Orquestra CemNotas, de Moimenta da Beira, foi selecionada, entre fadistas profissionais a nível nacional, para também subir ao palco do concurso ‘O Grande Prémio do Fado RTP1”, para adultos, já na próxima quarta-feira, dia 6 de Março. Trata-se de Rafaela Campos, que cantará o tema dedicado a Moimenta da Beira: “Ó gente da minha terra”.

O júri do concurso que escolheu, num curto espaço de tempo, duas intérpretes moimentenses da Orquestra Cem Notas, considerou a Academia Vanguarda, uma verdadeira fábrica de talentos. Parabéns! Vamos todos apoiar a nossa Rafaela Campos.