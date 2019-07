Mangualde – Apreendidas 1200 doses de haxixe

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Mangualde, ontem, dia 4 de julho, deteve um homem com 42 anos e uma mulher com 45 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes, no concelho de Mangualde.

No âmbito de uma investigação que decorria há oito meses, em que foi possível apurar que os suspeitos adquiriam o produto estupefaciente em Lisboa e depois transportavam-no para Mangualde, onde o vendiam diretamente aos consumidores, foi dado cumprimento a dois mandados de busca domiciliária e a dois mandados de busca em veículos, tendo sido apreendido o seguinte:

· 1200 doses de haxixe;

· Quatro telemóveis;

· Um veículo;

· Diverso material relativo tráfico de estupefacientes.

Os detidos foram hoje, 5 de julho, presentes no Tribunal Judicial de Mangualde, a primeiro interrogatório judicial, tendo sido decretada prisão preventiva para o homem e apresentações bi-semanais para a mulher.