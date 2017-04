Mangualde apresenta Dispositivo Especial de Combate a Incêndios

O Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde acolheu ontem, dia 27 de abril, a apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais 2017 de Mangualde (DECIF).

O Município conta com uma Equipa de Combate a Incêndios Florestais (ECIN), uma Equipa Logística de Apoio ao Combate (ELAC) e uma Equipa de Intervenção Permanente (EIP). Os meios, humanos e materiais, estão distribuídos pelos Bombeiros Voluntários de Mangualde, pela GNR, pela Proteção Civil Municipal, pelos Sapadores Florestais, entre outros agentes de proteção civil. Os kits de 1ª intervenção das Juntas de Freguesia estão disponíveis em Alcafache, Espinho, Fornos de Maceira Dão, São João da Fresta, União de Freguesias de Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato, União de Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta e União de Freguesias de Tavares.

O edil mangualdense reforçou a necessidade de estarmos preparados face ao risco de incêndio florestal e destacou o esforço que a câmara municipal tem vindo a fazer.

Já o comandante Operacional Distrital de Viseu (CODIS) revelou estar agradado com o empenhamento demostrado com a presença das várias entidades locais envolvidas no DECIF, destacando a articulação dos vários agentes locais que compõem o dispositivo.

A coordenadora de Prevenção Estrutural do ICNF destacou a importância do planeamento e prevenção estrutural, tarefa para a qual, os gabinetes técnicos florestais dos municípios são fundamentais.

O comandante do Destacamento Territorial fez uma breve resenha estatística dos incêndios dos últimos anos no concelho de Mangualde e o comandante Operacional Municipal apresentou sucintamente o Plano Operacional Municipal de 2017 e o DECIF Municipal. Destacou a rede viária florestal que foi alvo de beneficiação, bem como, a rede de vigilância móvel que irá ser reforçada com a introdução de equipas de vigilância florestal que deslocar-se-ão em motorizadas. O Gabinete Técnico Florestal irá também distribuir uma versão digital e impressa da Carta de Apoio à Decisão que servirá de ferramenta de apoio aos postos de comando, uma vez que congrega toda a cartografia (cartas militares e ortofotomapas), listas de contactos, listas de meios complementares de apoio ao combate e fichas de caracterização de pontos de água.

Na sua intervenção, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Mangualde reforçou a importância que os presidentes das juntas de freguesia devem assumir numa situação de incêndio florestal, uma vez que são eles quem melhor conhecem a geografia e as populações desse território. Nesse sentido, procedeu à distribuição de coletes de identificação, fornecidos pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, por forma a que estes se façam representar nos postos de comando devidamente identificados.