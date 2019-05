MANGUALDE APROXIMA POPULAÇÃO AO PATRIMÓNIO

TODA A HISTÓRIA DO PATRIMÓNIO DO CONCELHO EM DIVERSOS VÍDEOS DISPONÍVEIS NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

A Câmara Municipal de Mangualde está a aproximar a população ao património ao disponibilizar vários vídeos, de um minuto cada, sobre o património do município nas suas diversas plataformas digitais, como sendo o Site, o Facebook e o Instagram. Este projeto surge para dar maior visibilidade e projeção à iniciativa «Mangualde, o nosso património!» – campanha onde todos ficam mais próximos do vasto esplendor patrimonial do nosso concelho.

Alguns dos ex-líbris selecionados neste projeto são os seguintes: Ermida da Senhora de Cervães, Citânia da Raposeira, Igreja de S. Pedro da Cunha Alta, Igreja de Santa Luzia de Freixiosa, Fontanário dos Seabra Beltrões, Dólmen da Cunha Baixa, Igreja Matriz de Mangualde, Palácio dos Condes de Anadia, entre outros.

Esta atividade multimédia faz parte de um estágio de dois meses que um aluno, Miguel Mendes, está a realizar na Câmara Municipal de Mangualde. O jovem, de 22 anos, frequenta o curso de Publicidade e Relações Públicas da Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV).