MANGUALDE ASSINALA MÊS INTERNACIONAL DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA | “Serei o que me deres.que seja amor”

“Serei o que me deres…que seja amor”, é o mote da campanha que assinala o Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância. O Município de Mangualde e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mangualde associam-se à iniciativa e, à semelhança de anos anteriores, promovem diversas ações durante este mês de abril: workshops, uma caminhada, construção de laços azuis e uma exposição. O Agrupamento de Escolas de Mangualde, o 5 Sentidos (Espaço de Reabilitação e Intervenção Psicoeducacional), bem como empresas e IPSS’s do concelho, também apoiam a campanha.

No dia 15 de abril, pelas 18h30, educadores de infância, pais de crianças até ao 1º ciclo e população em geral, são convidados a participar no workshop “Como motivar o seu filho para a aprendizagem!”. Nesta sessão, a acontecer no Auditório da Câmara Municipal de Mangualde, pretende-se abordar algumas dicas práticas com o intuito de ajudar as crianças/jovens a conseguirem utilizar um método de estudo mais eficiente; a gerirem melhor o seu tempo; a melhorarem as competências leitoras e matemáticas com estratégias lúdicas; e motivá-las para a aprendizagem.

Já no dia 29 de abril, pelas 18h00, será abordado o tema “Sinais de alerta no desenvolvimento infantil em contexto pré-escolar!”. O workshop é dirigido a pais, educadores de infância e à população em geral e decorrerá no Auditório da Câmara Municipal de Mangualde. Compreender o processo de desenvolvimento normativo da criança; identificar etapas de desenvolvimento fundamentais à aquisição de competências; identificar sinais de alerta no domínio comportamental, psicomotor, linguístico e emocional; compreender o impacto destes sinais de alerta na adaptação e aprendizagens aquando da entrada no 1º ciclo e ao longo do desenvolvimento; identificar as principais perturbações do neurodesenvolvimento na idade pré-escolar; pensar em estratégias práticas para pais e educadores; e abordar a importância da intervenção precoce e especializada, serão os objetivos desta sessão.

Uma caminhada, pelas 14h00 (concentração Arruamento Estádio Municipal), e a construção Laço Azul Humano, pelas 15h00 (Largo Dr. Couto), findam a campanha, no dia 30 de abril.

Durante este mês de abril, as empresas aderentes são também convidadas a exporem laços azuis. Esta campanha do Laço Azul começou precisamente como uma homenagem de uma avó ao seu neto vítima de maus-tratos e expandiu-se a muitos países, que usam as fitas azuis em memória daqueles que morreram como resultado de abuso infantil e como forma de apoiar as famílias e de fortalecer as comunidades nos esforços necessários para prevenir o abuso infantil e a negligência.

