MANGUALDE CELEBRA A ÉPOCA NATALÍCIA COM DIVERSAS ATIVIDADES

Mangualde conecta-se oficialmente à época natalícia no próximo sábado, dia 30 de novembro. A época natalícia vai trazer mais brilho à cidade até ao dia 4 de janeiro. Animação e momentos de convívio não vão faltar num vasto leque de atividades para toda a comunidade e para todas as idades. A organização é da Câmara Municipal de Mangualde, com o apoio da Associação Empresarial de Mangualde.

Aberta à população, a celebração tem como epicentro o centro da cidade, mas as propostas estendem-se praticamente a todo o Município. Animação de rua, horas do conto, teatro, desporto, concertos de Natal e de Ano Novo e muito mais, ocupam a Câmara Municipal, as ruas da cidade, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, as Piscinas Municipais, o Complexo e a Igreja Paroquial de Mangualde, durante este período. A toda a animação, juntar-se-ão as tradições e a solidariedade, que são tão caraterísticas dos Mangualdenses.

O NATAL É PARA TODOS

A programação de Natal arranca sábado, dia 30 de novembro, pelas 17h00 hora onde serão ligadas as Iluminações de Natal. Ainda neste dia, a animação prolonga-se até ao auditório do Complexo Paroquial de Mangualde onde Joaquim Monchique marcará presença a partir das 21h30 com a peça de teatro “GOD”.

Nos dias 9 e 10 de dezembro, das 9h30 às 14h30, vão ouvir-se Contos de Natal, no âmbito da iniciativa ‘Livros sobre Rodas’, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves.

Cultura não vai faltar neste programa natalício: o Ensino Articulado da Música e o Centro de Estudos Musicais Nancy protagonizarão incríveis momentos musicais na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, nos dias 11 e 21 de dezembro, respetivamente. Para complementar, será apresentada a peça de teatro “A Casinha de Chocolate” – Festa de Natal das Crianças do pré-escolar e 1º ciclo, a 11 de dezembro, e ainda, “A Velha Casa de Madeira” protagonizada pelo Teatro Montemuro, a 17 de dezembro.

Ainda integrado nesta programação, de 9 a 31 de dezembro, o átrio da Câmara Municipal de Mangualde, terá patente a exposição “Pontos e Encontros”, e no dia 15, da parte da manhã, as Piscinas Municipais, realizarão o Festival de Natal das Piscinas Municipais.

Nos dias 13, 14, 15 e 22 de dezembro, das 14h30 às 17h0, haverá muita Animação de Natal no Largo Dr. Couto com a presença do Pai Natal e ainda um comboio e uma Aldeia de Natal. A 14 de dezembro, pelas 16h00, o Largo Dr. Couto recebe ainda o espetáculo ‘Ronca de Elvas’. Para encerrar as festividades, o Concerto de Ano Novo, pela Orquestra Poema, tem lugar no dia 4 de janeiro, pelas 21h30, no auditório do Complexo Paroquial de Mangualde.

“POR UM SORRISO”

E porque Natal também é sinónimo de entreajuda, o Município de Mangualde volta a promover a campanha “Por um Sorriso”, uma campanha solidária de recolha de brinquedos que tem como objetivo estimular o espírito de solidariedade e tornar o Natal de todas as crianças do concelho mais feliz. A ação acontece de 2 a 13 de dezembro e tem como destinatárias as crianças das famílias mais desfavorecidas do concelho que estejam sinalizadas no âmbito da Ação Social. Envolta pelo espírito natalício, a restante comunidade pode, através de um gesto solidário, alegrar o Natal destas crianças e respetivas famílias. De segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 17h00, os brinquedos podem ser entregues no átrio da Câmara Municipal de Mangualde.

PROGRAMA: até 4 de janeiro

30 de novembro

17h00 | Ligação da iluminação de Natal – Cidade

30 de novembro

21h30 | Ele está de regresso! Joaquim Monchique em GOD

Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde

2 a 13 de dezembro

Campanha de Recolha de Brinquedos “Por um Sorriso”

Entrega no átrio da Câmara Municipal de Mangualde

8 de dezembro

9h30 – 11h30 | Festival de Natal das Piscinas Municipais

Piscinas Municipais de Mangualde

9 e 10 de dezembro

09h30 e 14h30 | Conto de Natal / Livro sobre Rodas

Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves

9 a 31 de dezembro

Exposição Pontos e Encontros

Átrio da Câmara Municipal de Mangualde

11 de dezembro

Teatro de Natal “A Casinha de Chocolate”

Festa de Natal das Crianças do pré-escolar e 1º ciclo

Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde

11 de dezembro

16h30 | Audição de Natal do Ensino Articulado da Música

Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves

13, 14, 15 e 22 de dezembro

14h30 – 17h00 | Animação de Natal

Pai Natal, Comboio e Aldeia de Natal

Largo Dr. Couto

14 de dezembro

16h00 | Roncas de Elvas

Largo Dr. Couto

17 de dezembro

14h00 | Teatro Montemuro – A Velha Casa de Madeira

Auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde

21 de dezembro

21h00 | Espetáculo de Natal do Centro de Estudos Musicais Nancy

Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves

4 de janeiro

21h30 | Concerto Ano Novo (Orquestra Poema)

Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde