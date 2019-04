MANGUALDE COM INVESTIMENTO SUPERIOR A 1.1 MILHÕES EM PATRIMÓNIO RELIGIOSO, REDE VIÁRIA E AMBIENTE | SECRETÁRIO DE ESTADO DAS AUTARQUIAS LOCAIS, CARLOS MIGUEL, ESTEVE ESTA TARDE EM MANGUALDE

O Secretário de Estado da Administração Local, Carlos Miguel, esteve esta tarde (4 de abril de 2019) em Mangualde. Acompanhado pelo Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, assinaram, com a Paróquia de Santiago de Cassurrães, um contrato programa para a requalificação de património religioso do concelho, inauguraram a obra de reabilitação da EN329-2 e lançaram a primeira pedra da ETAR de Abrunhosa-a-Velha. Intervenções, que na sua globalidade, representam um investimento superior a 1,1 milhões de euros.

REQUALIFICAÇÃO DA CAPELA DO CALVÁRIO

Começaram a visita ao concelho de Mangualde com a assinatura de um contrato Programa de Equipamentos – Subprograma SP2 relativo à Ermida Nossa Senhora de Cervães. Ao abrigo deste programa será efetuada a requalificação da Capela do Calvário, na União das Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, e toda a área envolvente. Esta intervenção representa um investimento de 100 mil euros, sendo 50% da responsabilidade da Administração Central. João Azevedo sublinha que esta é “uma decisão que vem beneficiar o património religioso do nosso concelho”. Realça ainda que se tratar de “uma ação conjunta da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, da Paróquia de Santiago de Cassurrães, da Irmandade da Capela do Calvário, do Governo e da Câmara Municipal de Mangualde, para reabilitar, valorizar e preservar o património construído pelos nossos antepassados.”

REABILITAÇÃO DA EN329-2, TROÇO ENTRE PÓVOA DE CERVÃES E ABRUNHOSA-A-VELHA

De seguida foi inaugurada a obra de reabilitação da EN329-2, no troço entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha. A requalificação da Estrada Nacional 329-2 contou com um orçamento de 762 mil euros, sendo que a Administração Central comparticipou com 60% do valor total. Os restantes 40% foram financiados pela autarquia mangualdense, que também foi responsável por realizar a intervenção. Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde este é “um dia feliz e histórico para as duas Freguesias (Freguesia de Abrunhosa-a-Velha e União das Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães), este é um sonho antigo destas populações que agora é concretizado, é uma obra que muitos diziam que nunca iria ser feita. É mais um compromisso do Governo para com Mangualde, que se concretizou.”

LANÇAMENTO DA PRIMEIRA PEDRA DA ETAR DE ABRUNHOSA-A-VELHA

A tarde terminou com o lançamento da primeira pedra da ETAR de Abrunhosa-a-Velha. Esta obra representa um investimento de 273 mil euros e faz parte de um investimento global de mais de 7 milhões de euros em Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) que Mangualde está a efetuar no concelho. Um investimento que vem solucionar problemas de décadas no que respeita ao ambiente. Em causa estão mais de uma dezena de ETAR, no total, dotadas das mais avançadas tecnologias para o tratamento de efluentes. Para João Azevedo, este “é o virar de mais uma página do livro que está a perpetuar a revolução ambiental no concelho de Mangualde. Mais uma ETAR que está a ser construída para dar mais qualidade de vida às populações”.