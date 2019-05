MANGUALDE FALOU “PARA ALÉM DO FIM DAS MINAS DE URÂNIO EM PORTUGAL”

Livro é testemunho da vida “ruim” vivida pelos trabalhadores do uranio e suas famílias e da sua luta pelos direitos, sempre por via da cidadania.

A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolheu este fim de semana a apresentação do livro “Para além do fim das minas de Urânio em Portugal”, editado pela ATMU – Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio e da autoria de Liliana Garcia. Na sessão de apresentação estiveram presentes a autora da obra, o Presidente da ATMU, alguns elementos da Associação, bem como o Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Mangualde, João Lopes. A publicação está disponível na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves para mais informações sobre este tema e sobre o papel da ATMU.

«Aos antigos trabalhadores das minas da Urgeiriça já ninguém tira as lições aprendidas no exercício da cidadania. Com o seu longo trabalho reivindicativo, os ex-mineiros ganharam autoestima, desenvolvimento de valores cívicos, bem como capacidade de intervenção no espaço público. A família mineira tornou-se mais senhora do seu destino. Longe de fatalismos e resignação.» (Das conclusões da obra).