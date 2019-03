MANGUALDE HOMENAGEOU ANA DE CASTRO OSÓRIO DURANTE SARAU CULTURAL POEMAS, TEATRO E DANÇA MARCARAM A NOITE

O auditório da Biblioteca Municipal Drº Alexandre Alves, em Mangualde, encheu para o Sarau Cultural da Universidade Sénior. A ação decorreu na passada sexta-feira, dia 1 de março, em homenagem à escritora mangualdense Ana de Castro Osório.

Poemas, uma peça de teatro e dança preencheram aquela noite, onde marcaram presença o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e os Vereadores João Lopes e Maria José Coelho.

Sobre Ana de Castro Osório

Escritora, feminista e ativista republicana, nasceu em 1872 e morreu em 1935. É considerada a fundadora da literatura infantil em Portugal. Escreveu alguns livros que foram utilizados como manuais escolares e publicou ainda uma obra marcante na sua época, a coleção “Para as Crianças”, que lhe ocupou perto de quatro décadas de trabalho. Outros títulos dignos de realce são “A Minha Pátria”, “As Mulheres Portuguesas” (em que alia o feminismo a uma postura patriótica) e “A Mulher no Casamento e no Divórcio” (uma tomada de posição sobre a problemática do divórcio, que seria objeto de legislação por parte de Afonso Costa, e em que colaboraria). Ana de Castro Osório criou ainda a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas.