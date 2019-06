Mangualde – Prisão preventiva para três detidos por tráfico de droga

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Mangualde, no dia 31 de maio, deteve dois homens com 39 e 43 anos e uma mulher com 40 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes, no concelho de Mangualde.

No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de quatro meses, onde os suspeitos abasteciam os consumidores locais, essencialmente na cidade de Mangualde e localidades limítrofes, causando, assim, alarme social para as populações aí residentes, foi dado cumprimento a dois mandados de busca domiciliária e uma busca em veículo, que culminou na apreensão de:

· 228 doses de cocaína;

· 350 doses de heroína;

· Quatro telemóveis;

· Dois computadores;

· Um LCD;

· Dois discos externos;

· Um veículo.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Mangualde no dia 1 de junho, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.