MANGUALDE PROMOVE MAIS UM CURSO “O BORDADO TRADICIONAL PORTUGUÊS / BORDADO DE TIBALDINHO”

A Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com o CEARTE – Centro de Formação Profissional do Artesanato e a Junta de Freguesia de Alcafache, promove mais um curso de “O Bordado Tradicional Português / Bordado de Tibaldinho”, de 14 a 28 de junho, das 19h00 às 23h00, na sede da Sociedade da Banda Filarmónica de Tibaldinho, na localidade de Tibaldinho. As inscrições são gratuitas, mas limitadas.

Este curso, que se enquadra em Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD), destina-se a empregados e desempregados com interesse nesta área, com escolaridade igual ou superior ao 6º ano. Os/as interessados/as em frequentar esta formação deverão dirigir-se ao Gabinete de Inserção Profissional da Câmara Municipal de Mangualde, de 23 de maio a 7 de junho, a fim de realizar a inscrição fazendo-se acompanhar dos seguintes documentos: documento de identificação, certificado de habilitações, número de identificação bancária (NIB) e comprovativo da situação profissional.