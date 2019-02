Mangualde recebe Taça da Volta a Portugal em Fruta do Centro de Frutologia Compal

Sete turmas da Escola Básica Ana de Castro Osório partiram numa verdadeira aventura à descoberta da fruta DOP e IGP de Portugal.

O Centro de Frutologia Compal lançou a iniciativa Volta a Portugal em Fruta com o principal objetivo de valorizar as frutas DOP (Denominação de Origem Protegida) e IGP (Indicação Geográfica Protegida) de Portugal e reforçar a importância do consumo de fruta numa alimentação equilibra.

Os alunos das turmas 3ºA, 3ºB, 3ºC, 3ºD, 3ºE, 4ºC e 4ºF da Escola Básica Ana de Castro Osório, em Mangualde, aceitaram o desafio e, após uma votação renhida no Facebook da Compal, foram um dos três vencedores do desafio. Em clima de festa, os alunos e professores receberam o Centro de Frutologia Compal para uma tarde divertida dedicada à fruta. Os alunos prepararam diversas atividades performativas sobre a fruta e a sua importância na alimentação. No final, foi entregue aos alunos da turma vencedora, o 3ºB, a Taça da Fruta de Portugal.

Esta é a primeira vez que o Centro de Frutologia Compal se aventura pelas estradas nacionais e por dezenas de escolas de norte a sul de Portugal para sensibilizar para a importância da fruta numa alimentação equilibrada, de consumir fruta nacional e local e dar a conhecer as frutas DOP e IGP no mundo.

Volta a Portugal em Fruta é uma iniciativa do Centro de Frutologia Compal que distribuiu o Mapa das Frutas de Portugal acompanhado por materiais multimédia lúdico-didáticos às escolas do ensino básico de 23 concelhos das regiões demarcadas com fruta DOP e IGP em Portugal. Este mapa foi desenvolvido em parceria com o Centro de Informação Geoespacial do Exército e com o apoio da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional e da Associação Portuguesa de Nutrição.