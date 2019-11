MANGUALDE RECEBEU PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DA FRANÇA, SUÍÇA E LUXEMBURGO

Com o objetivo de impulsionar a internacionalização das empresas mangualdenses, bem como a captação de investimento direto estrangeiro para Mangualde, o Município de Mangualde recebeu, nesta edição da Feira dos Santos (dias 2 e 3 de novembro), alguns presidentes da Rede das Câmaras de Comércio Portuguesas, nomeadamente: Carlos Vinhas Pereira (Câmara de Comércio e Industria Franco – Portuguesa), Francis da Silva (Câmara de Comércio e Indústria Luso – Luxemburguesa) e Marina Prévost-Mürier (Câmara de Comércio, Indústria e Serviços Suíça – Portugal).

As Câmaras de Comércio Portuguesas assumem a qualidade de eixo funcional e interativo entre os agentes económicos e representativos do associativismo empresarial da Diáspora. Paralelamente ao programa comum do certame, tiveram lugar algumas reuniões de trabalho, destacando-se as realizadas com empresários locais, onde se procurou promover o nosso concelho e a qualidade das nossas empresas com resultados muito satisfatórios.

Na opinião dos vários empresários locais, as reuniões tidas com estas entidades, que identificam como a ponte de ligação para a internacionalização da economia mangualdense, revelaram-se bastante profícuas e produtivas. Já os Presidentes das Câmaras de Comércio e Indústria atestaram que consolidado pelo seu empreendedorismo e indústria, com áreas de grande potencial competitivo, Mangualde está bem posicionada para o estabelecimento de relações comerciais e industriais com as suas regiões.

Para João Lopes, Vereador da Câmara Municipal de Mangualde, esta iniciativa permitiu “fomentar sinergias e possibilitou o desenvolvimento da rede de contactos e relações profissionais, bem como possibilitou mostrar aos diversos Presidentes das Câmaras de Comércio o que Mangualde tem de melhor na área industrial e nos produtos endógenos”.