Maratona da Europa e Rally de Portugal apresentados amanhã no stand Centro de Portugal na BTL

É já amanhã que começa mais uma edição da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorrerá na FIL até ao próximo domingo. O stand Centro de Portugal, localizado no Pavilhão 1, será o palco de várias iniciativas.

No primeiro dia, os destaques no stand Centro de Portugal serão as apresentações de dois eventos desportivos que vão marcar o ano no Centro de Portugal: a Maratona da Europa e o Vodafone Rally de Portugal.

A Maratona da Europa vai disputar-se em Aveiro, sendo a primeira maratona em Portugal continental que acontece fora de Lisboa e Porto. A apresentação terá lugar às 13h30 e contará com a presença de José Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro; Paulo Costa, CEO da Global Sport (organizadora do evento); e Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal.

O Vodafone Rally de Portugal regressa ao Centro de Portugal depois de 18 anos de ausência. A apresentação acontecerá às 16h00, com a participação dos quatro autarcas dos municípios onde vai passar a prova – Manuel Machado, presidente da Câmara Municipal de Coimbra; Luís Antunes, presidente da Câmara Municipal da Lousã; Lurdes Castanheira, presidente da Câmara Municipal de Góis; e Luís Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal de Arganil –, assim como Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Clube Portugal, e Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal.

Às 13h00 terá também lugar a apresentação do Geopark Estrela.