MARCHAS POPULARES VOLTAM A ANIMAR MANGUALDE

Na noite de 16 de junho, as ruas mangualdenses vão, mais uma vez, encher-se de cor, música e muita animação com as tradicionais Marchas Populares. Pelas 21h30, os grupos saem em desfile da Rotunda da Casa do Povo até à Paragem dos Autocarros – Rua 1º de Maio. A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Mangualde.

As coreografias que vão assinalar esta época de Santos Populares vão ser protagonizadas pelas Marchas Populares locais: Marcha Popular da Freguesia de Abrunhosa-a-Velha: Marcha Popular de Espinho a Festejar; Marcha Popular da União das Freguesias de Moimenta do Dão e Lobelhe do Mato; Marcha Popular de Quintela de Azurara; Marcha Popular Alcafache 2019; Marcha Popular da União das Freguesias de Tavares; Marcha Popular de Mourilhe / Mesquitela; Marcha Popular da AMA; e Marcha Popular de Santiago e Póvoa.

A noite terá ainda a gastronomia típica dos Santos Populares, com as Tasquinhas Típicas no Largo do Rossio e na Rua 1º de Maio e muita animação.