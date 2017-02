Marco Paulo regressa à Feira de São Mateus ao fim de 10 anos

O cantor Marco Paulo irá regressar à Feira de S. Mateus, 10 anos depois da última atuação e trará a Viseu o seu concerto de 50 anos de carreira. Mas as novidades, apresentadas hoje em conferência de imprensa, não ficam por aqui.

Será “uma feira para todos”, promete a Viseu Marca, entidade organizadora do certame, este ano na sua 625ª edição. A escolha dos artistas que irão fazer parte do cartaz musical comprova o propósito de atrair todos os tipos de público.

Depois de ter revelado a presença do cantautor e performer brasileiro Seu Jorge, que irá atuar dia 12 de Agosto, a Viseu Marca deu hoje a conhecer mais cinco nomes que irão subir ao palco da Feira: Agir (14 de Agosto), Marco Paulo (15 de Agosto), Aurea (26 de Agosto), Paulo de Carvalho (2 de Setembro) e HMB (8 de Setembro).

A bilheteira para estes concertos já se encontra aberta, na rede de lojas Blueticket e no site da Feira de São Mateus. Os bilhetes custam três euros, com excepção do concerto de Marco Paulo (cinco euros).

O presidente da direção da Viseu Marca, João Cotta, acompanhado pelo vogal da direção Olavo Sousa, e pelo gestor da Marca, Jorge Sobrado, realçou a opção por uma programação abrangente e por uma política de preços acessível a todas as bolsas. Atenta às memórias, a organização aposta, ao mesmo tempo, na modernização, ciente de que a Feira “é hoje o maior evento da região e uma grande oportunidade de negócio para empresas locais, regionais e nacionais”.

A primeira fase de candidaturas para expositores do certame decorre até 28 de fevereiro, sendo pela primeira vez realizada através da Internet.

A Viseu Marca apresentou ainda o “refresh” da imagem da Feira de São Mateus, que passa a integrar a assinatura “625 anos”.