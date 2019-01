Mário Trindade termina preparação para o Dubai

Mário Trindade esteve em estágio de preparação no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António, desde o dia 7 até ao dia 29 do corrente mês, com o objectivo de preparar as próximas competições, que vão decorrer em Fevereiro no Dubai, e tem início já no próximo dia 10 os IWAS World Games / Sharjah 2019, de 10 a 16, logo de seguida vai competir no 9th Sharjan International Open Athletics Meeting, com as provas a decorrerem entre o dia 18 e 20, e por fim, irá competir no 11th Fazza Para-Athletics Championships – Dubai World Para Athletics Grand Prix, entre os dias 21 e 28.

Nestas provas, o atleta tem como objectivos alcançar os mínimos para o Campeonato do Mundo, que irá decorrer também no Dubai, mas será em Novembro de 7 a 15, bem como confirmar mínimos para a sua continuidade no projecto paralímpico, de lembrar que o Mário entrou para a alta competição em Maio de 2014 e onde se tem mantido até agora.

Mário Trindade teve o seu melhor ano competitivo em 2018, onde conquistou para Portugal, a medalha de Ouro nos 100 metros, e o recorde dos Campeonatos da Europa na mesma distância, conquistou também a medalha de Prata nos 400 metros, no Campeonato da Europa que decorreu em Agosto de 2018 em Berlim.