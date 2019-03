Marque encontro com Moimenta da Beira na BTL, em Lisboa, no próximo sábado

É mais uma presença de Moimenta da Beira na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) para promoção do Município no maior evento de turismo a nível nacional. A campanha de charme é no próximo sábado, 16 de março, durante duas horas (das 13h às 15h), no stand da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal e da CIM Douro, instalado no Pavilhão 1 da FIL, Parque das Nações, em Lisboa. Vá até lá!

Nessas duas horas, o programa de promoção de Moimenta da Beira incluirá ações de marketing promocional do Município e de vários empreendimentos turísticos locais, além de provas de espumante Terras do Demo e degustações de doçarias, queijo artesanal, distribuição de maçã, divulgação de artesanato e de material promocional deste território aquiliniano e ainda a projeção de um vídeo de apresentação da Expodemo 2019. O objetivo é captar e tentar chamar a atenção das dezenas de milhares de visitantes que por ali vão passar e que podem ser potenciais turistas ou apreciadores/consumidores dos produtos de excelência de Moimenta da Beira.

PROGRAMA

Provas

. Espumante Terras do Demo (Cooperativa Agrícola do Távora)

. Cocktail Espumante Terras do Demo & Maçã (Ar D’Rio Bar)

Degustação

. Demo de Maçã (Pastelaria Martins)

. Bolo Rei de Maçã (Padaria e Pastelaria Bijou)

. Compotas & Doces Artesanais Moimentenses (Doçaria Lena Coelho)

. Queijo da Serra de Leomil (Queijaria Ti Amélia – Semitela)

. Bola Típica de Alvite (Gente da Nave – Alvite)

Animação

. Marias Malucas Romeiras de Portugal

. Distribuição da Maçã de Moimenta

Showcooking

. Showcooking predominantemente de receitas feitas à base de maçã e espumante, dois produtos ícones de Moimenta da Beira

Divulgação

. Artesanato em Burel (Gente da Nave – Alvite)

. Distribuição de material promocional

. Vouchers promocionais dos empreendimentos turísticos

. Maçã de Moimenta

. Apresentação da Expodemo 2019

Participação

. Confraria Gastronómica da Maçã Portuguesa

. Produtores locais de Maçã

. Cooperativa Agrícola do Távora

. Escola Profissional de Moimenta da Beira

. Empreendimentos Turísticos