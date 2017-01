Marques Luís reeleito provedor da Misericórdia de Lamego

António Marques Luís foi reeleito provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lamego para o quadriénio 2017-2020. A eleição dos corpos gerentes da instituição decorreu a 27 de dezembro, sendo o atual líder o único candidato que se apresentou a sufrágio.

Dos 380 irmãos que podiam exercer o seu direito de voto, 118 foram às urnas. No final, 117 votaram a favor da reeleição de António Marques Luís para um segundo mandato. Foi também registado um voto em branco.

Para o mandato que agora se inicia, Fernando Sousa será o novo presidente da Mesa da Assembleia Geral, enquanto que Jorge Vieira Fonseca mantém-se como presidente do Conselho Fiscal.

Com um legado histórico de quase cinco séculos, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego é hoje uma instituição de referência, no concelho e na região, na área da solidariedade social.