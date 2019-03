O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Lamego, ontem, dia 13 de março, identificou duas mulheres de 60 e 45 anos, pela prática do crime de maus tratos a animais de companhia, no concelho de Lamego.

Na sequência de uma denúncia, os militares, acompanhados pelo médico veterinário municipal, detetaram uma situação de maus tratos a animais de companhia, onde dois canídeos adultos se encontravam em deficientes condições de higiene, estavam muito limitados no seu espaço de movimentos e não dispunham de alimentação, nem água. Das diligências realizadas apurou-se ainda que os animais nunca tinham sido sujeitos a qualquer tipo de tratamento profilático, contra doenças infectocontagiosas e agentes parasitários, apresentando um dos canídeos uma lesão, não tendo sido submetido a qualquer tratamento.

Os dois cães foram recolhidos para o Centro de Recolha Oficial de Lamego e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego.