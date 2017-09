A Polícia de Segurança Pública de Viseu informa que no dia 24 de setembro irá decorrer nesta cidade de Viseu a Meia Maratona do Dão 2017.

Face a este evento o trânsito irá ficar interdito/condicionado no período compreendido entre as 08H00 e as 13H00, aproximadamente, nas Ruas por onde passam os atletas e artérias adjacentes aos percursos a seguir mencionados:

Meia Maratona

Partida – Avenida José Relvas (Fontelo); Rotunda do Fontelo; Avª. Académico de Viseu; Rotunda do Sátão; Rotunda do Coval; Rua do Coval; Avª. Emídio Navarro; Largo Mouzinho de Albuquerque; Rua Direita; Rua do Carmo; Rotunda de Santa Cristina; Rua Formosa; “Rua do Comércio”; Praça D. Duarte; Rua do Adro; Largo Pintor Gata; Rua Nunes de Carvalho; Praça da República; Avª. 25 de Abril; Rotunda Paulo VI; Avª do RI 14; Entrada no RI 14; Saída do RI 14; Avª. do RI 14; Rotunda Paulo VI; Rotunda de Nelas; Rotunda 5 de Outubro; Rua Cónego Barreiros; Rua do Fontelo; Rua de S. Pedro; Rua Alberto Oliveira; Rua do Fontelo; Rua António Augusto Ferreira; Rotunda de Gumirães; Rotunda do Sátão; Rotunda do Coval; Avenida Cidade de Salamanca; Praça Grão Vasco; Radial de Santiago (Sentido do trânsito); Rotunda Pontão do Raposo; Retorno a seguir à Rotunda; Radial de Santiago (Sentido contrário ao trânsito até à Avenida da Europa); Praça Grão Vasco; Rotunda de Santiago; Rotunda Heróis Lusitanos; Rotunda Fábrica da Pólvora; Rotunda Pré-Histórica; Rotunda do Continente; Avª. da Europa (Sentido contrário ao trânsito até à “Fonte Cibernética”); Avª. Dr. António José de Almeida; Rua Major Leopoldo da Silva; Rua 21 de Agosto; Rotunda D. João I; Rua Almirante Afonso Cerqueira; Praça Carlos Lopes (Os atletas contornam a Praça); Rua Almirante Afonso Cerqueira; Avª. Alberto Sampaio; Rua Conselheiro Afonso de Melo; Avª. Dr. António José de Almeida; Rua D. José da Cruz Moreira Pinto; Rua Ponte de Pau; Rua Capitão Homem Ribeiro; Cava de Viriato (no sentido da Rua do Coval); Rua do Picadeiro até à Rua Heróis Lusitanos (por trás da Cava de Viriato); Rua Heróis Lusitanos; Rua do Coval; Rotunda do Coval; Rotunda do Sátão; Rotunda do Fontelo; Avª. José Relvas – Meta.

Mini Maratona 10 Km

Partida – Avenida José Relvas (Fontelo); Rotunda do Fontelo; Avª. Académico de Viseu; Rotunda do Sátão; Rotunda do Coval; Rua do Coval; Avª. Emídio Navarro; Largo Mouzinho de Albuquerque; Rua Direita; Rua do Carmo; Rotunda de Santa Cristina; Rua Formosa; “Rua do Comércio”; Praça D. Duarte; Rua do Adro; Largo Pintor Gata; Rua Nunes de Carvalho; Praça da República; Avª. 25 de Abril; Rotunda Paulo VI; Avª do RI 14; Entrada no RI 14; Saída do RI 14; Avª. do RI 14; Rotunda Paulo VI; Rotunda de Nelas; Rotunda 5 de Outubro; Rua Cónego Barreiros; Rua do Fontelo; Rua de S. Pedro; Rua Alberto Oliveira; Rua do Fontelo; Rua António Augusto Ferreira; Rotunda de Gumirães; Rotunda do Sátão; Rotunda do Fontelo; Avª. José Relvas – Meta.

Caminhada

Partida – Avenida José Relvas (Fontelo); Rotunda do Fontelo; Avª. Académico de Viseu; Rotunda do Sátão; Rotunda do Coval; Rua do Coval; Avª. Emídio Navarro; Largo Mouzinho de Albuquerque; Rua Direita; Rua do Carmo; Rotunda de Santa Cristina; Rua Formosa; “Rua do Comércio”; Praça D. Duarte; Rua do Adro; Largo Pintor Gata; Rua Nunes de Carvalho; Praça da República; Parque Aquilino Ribeiro; Cruzamento da Avª. 25 de Abril C/ Avª. Infante D. Henrique; Rua Mendonça (Sentido contrário ao trânsito até à Circunvalação); Rua 10 de Junho; “Rotunda do Seminário”; “Descem para a Circunvalação”; Rotunda 5 de Outubro; Rotunda do Fontelo; Avª. José Relvas – Chegada.