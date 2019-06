Meio milhar de participantes no Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal (Guimarães, 24 de junho)

Cerca de meio milhar de participantes marcou presença na 11ª edição do Passeio de Bicicleta “Dia 1 de Portugal” promovido pela Associação de Ciclismo do Minho, no dia 24 de Junho, em Guimarães, para assinalar a Batalha de São Mamede de 1128.

Delmino Pereira, Cândido Barbosa, Tiago Machado, José Mendes, Marta Branco, João Salgado e Ilda Pereira foram algumas das presenças na iniciativa que, além de assinalar a Batalha de São Mamede de 1128, integrou este ano o programa oficial das comemorações dos 120 anos da União Velocipédica Portuguesa / Federação Portuguesa de Ciclismo.

Ao momento da partida associaram-se Ricardo Costa e Seara de Sá, Vereadores do Desporto e do Urbanismo da Câmara Municipal de Guimarães e Carlos Coimbra Antunes, Presidente da Junta de Freguesia da Costa, entre outras individualidades.

Com um balanço positivo, o Passeio de Bicicleta “Dia 1 de Portugal” reuniu na “festa do ciclismo de lazer” um número de participantes que superou as melhores expetativas. Aliando o desporto, a cultura e a história, o Passeio de Bicicleta “Dia 1 de Portugal”, promovido com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães, entre outras entidades, pretendeu incentivar a prática desportiva e a utilização da bicicleta como opção de mobilidade, para além de assinalar uma importante data histórica, a Batalha de São Mamede (24 de Junho de 1128) que viria a ser designada como “a primeira tarde portuguesa”.

A 11ª edição do Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal teve dois percursos de dificuldade baixa (passeio e mini passeio) e um trilho de BTT (promovido em parceria com a Erdal), procurando-se assim incentivar a participação de todos os interessados, independentemente da idade e da condição física.

O Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal, organizado desde 2009, tem a particularidade de gerar momentos de interação e de possibilitar a participação de toda a família.

A iniciativa foi de participação gratuita, tendo os participantes recebido uma t-shirt oficial e participado no sorteio de diversos prémios oferecidos pelos parceiros do evento. Com partida junto ao Estádio D. Afonso Henriques, o percurso inicial do Passeio Dia 1 de Portugal percorreu o Centro Histórico de Guimarães pelos três grupos de inscritos. O Trilho de BTT, uma das três opções de participação, foi promovido em parceria com a ERDAL – Escolas de Referência de Desportos de Ar Livre e procurou proporcionar aos participantes paisagens únicas e deslumbrantes, muitas delas até agora inacessíveis em percursos de BTT.

Embora maioritariamente provenientes de várias freguesias do concelho de Guimarães, o Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal registou a presença de participantes oriundos das localidades de Amarante, Amares, Aveiro, Barcelos, Braga, Cabeceiras de Basto, Esposende, Fafe, Felgueiras, Gondomar, Lousada, Maia, Marco de Canaveses, Matosinhos, Melgaço, Mondim de Basto, Oliveira de Azeméis, Ovar, Paços de Ferreira, Paredes, Porto, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Tarouca, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Verde e Vizela.

O Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal contou, entre outros, com os seguintes apoios: Câmara Municipal de Guimarães, Federação Portuguesa de Ciclismo, Arrecadações da Quintã, Cision, POPP Design, Score Tech, Raiz Carisma – Soluções de Publicidade, Tempo Livre / Centro de Medicina Desportiva de Guimarães, Vitrus Ambiente, AFAcycles, Enfcare – Serviços de Enfermagem, Lda., Associação Vimaranense de Hotelaria, Navega Rías Baixas, Guimarpeixe, Junta de Freguesia da Costa, Remax GO (Azurém – Quintã / Guimarães), Finiconde, Interfios, Pevigel e Programa Nacional “Ciclismo para Todos”.

Nas edições anteriores a iniciativa integrou a programação de Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura, de Guimarães 2013 – Cidade Europeia do Desporto, foi o evento escolhido pelo Comité Olímpico de Portugal para assinalar o Dia Olímpico (2013), integrou o programa oficial das Comemorações dos 8 Séculos da Língua Portuguesa (2014), fez parte do programa do Centenário do Centro Juvenil de São José (2015) e do projeto de inclusão social desenvolvido em parceria pela CERCIGUI e o CNE – Corpo Nacional de Escutas (2015).