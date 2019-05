MENTES BRILHANTES NA ESEV

A Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV), através do seu Departamento de Ciências Exatas e Naturais, vai realizar os seus habituais Concursos de Matemática: 16ª edição do concurso “Mentes Brilhantes” e a 12ª edição do concurso literário “Histórias… com Matemática”, destinados a alunos e professores do ensino básico dos distritos de Viseu, Aveiro e Guarda.

Estas iniciativas têm como objetivo primordial melhorar as competências matemáticas dos alunos portugueses, ao mesmo tempo que se fomenta o gosto pela disciplina. Propósito maior que tem sido conseguido ao longo dos anos.

Do concurso literário “Histórias… com Matemática” resultaram já três livros, editados pela ESEV, disponíveis on-line em: https://sites.google.com/site/luismenezes2009/

Estes concursos concretizam-se no dia 31 de maio de 2019, envolvendo alunos dos 1º e 2º ciclos e professores do ensino básico, bem como estudantes do ensino superior. Apresentamos, a seguir, imagens destes concursos relativas a edições anteriores, disponíveis no Youtube em: https://www.youtube.com/watch?v=_Fb6HkgcKg8