Mercado de Orientação Vocacional e Profissional “ORIENTA-TE” chega na próxima terça-feira

A cidade de Tondela acolhe, no próximo dia 17 de abril, mais uma edição do Mercado de Orientação Vocacional e Profissional “ORIENTA-TE”. Esta iniciativa terá lugar na ACERT, estando a cerimónia de abertura agendada para as 09:30.

Para além da mostra de diferentes instituições, patente no átrio da ACERT, terão ainda lugar, ao longo do dia, sessões destinadas aos alunos do 12º ano, sobre o acesso ao Ensino Superior e vários workshops a decorrer em paralelo nos dois auditórios, procurando estimular o espírito empreendedor dos jovens do concelho, alargando os horizontes nas escolhas futuras.

No final da visita ao mercado ORIENTA-TE, pretende-se que os alunos fiquem com uma panóplia de informações que lhes permitam, no futuro, tomar as decisões mais acertadas na escolha do rumo académico ou profissional a seguir.

Esta é uma iniciativa conjunta do Gabinete de Educação do Município de Tondela, CLDS-3G “Tondela Inclusiva”, Agrupamentos de Escolas Cândido Figueiredo e Tomaz Ribeiro e a Escola Profissional de Tondela.

O Mercado de Orientação Vocacional e Profissional “ORIENTA-TE” procura dar oportunidade, aos jovens do concelho de Tondela e de todos aqueles que se queiram associar, de conhecer um leque muito vasto de opções de futuro.

Este ano a organização do “ORIENTA-TE” e convite às instituições de Ensino Superior esteve a cargo do Inspiring Future.

No dia 17 de abril marcarão presença algumas das mais conceituadas Instituições de Ensino Superior.