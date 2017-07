“Mercado dos Judeus” abre festas de São Tiago em Leomil

Fazendo jus à memória da presença dos judeus, a vila de Leomil, concelho de Moimenta da Beira, promove o “Mercado dos Judeus” já a partir da próxima sexta-feira, 14 de julho, até domingo, 16 de julho. Tudo no âmbito das festas de São Tiago, padroeiro da freguesia. O evento de caraterística judaicas enfatiza a memória e tradições e dinamiza um regresso ao passado com artesanato, gastronomia, animação, música, produtos regionais e jogos tradicionais.

E decorridos os três dias do ‘Mercado’, Leomil comemorará depois o restante cartaz, mas agora das Festas de São Tiago, de 21 a 26 do mesmo mês de julho. A organização garante ‘barraca típica’ aberta todos os dias e convida a jantar em Leomil.

Programa

MERCADO DOS JUDEUS

14 julho (sexta-feira)

18h00 – Abertura do Mercado

21h00 – Orquestra Cem Notas

15 julho (sábado)

14h00 – Abertura do Mercado

16h00 – Animação de Rua

22h00 – Animação Noturna

Grupo Tribal

16 de julho (domingo)

14h00 – Abertura do Mercado

16h00 – XXXII Festival de Folclore

Do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Leomil

21h00 – Noite de Fado

Fadistas Sílvia e Tozé Morais

FESTAS DE SÃO TIAGO

21 julho (sexta-feira)

22h00 – “Grupo Kapittal”

22 julho (sábado)

21h30 – “Altamente Corrosivos”, 20 anos depois

22h30 – “Banda Arkadia”

23 julho (domingo)

16h00 – Tarde Infantil

Insufláveis aquáticos no Vidual

22h30 – “Grupo AF”

24 julho (segunda-feira)

Arraial de São Tiago

22h00 – “Minhotos Marotos”

00h00 – Espetáculo Piromusical

‘Artefícios’

00h30 – “Grupo Cordas Soltas”

25 julho (terça-feira)

Dia do Padroeiro

Arruada pelas ruas da freguesia com as bandas musicais

Banda Musical 81 (Ferreirim)

Banda Filarmónica de Magueija

11h30 – Missa Solene seguida de majestosa procissão em honra de São Tiago

15h00 – Concertos das bandas musicais

22h30 – “Grupo AS Band”

26 julho (quarta-feira)

Dia de Zé Bumba

22h30 – “Grupo Função Públika”