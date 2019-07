MIGUEL ALMEIDA APRESENTA O SEU MAIS RECENTE LIVRO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SÁTÃO

No próximo dia 13 de julho, sábado, às 21h30, o escritor satense Miguel Almeida apresenta na Biblioteca Municipal de Sátão, o livro de poemas “Pacto”, da editora Manufactura. Nascido em 1970, na localidade de Rãs, União de Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa, Miguel Almeida é licenciado em Filosofia (variante de Filosofia da Ciência) pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde também fez o Mestrado em Filosofia da Natureza e do Ambiente, tendo no seu currículo um vasto número de livros publicados.

O Município de Sátão aposta cada vez mais na cultura, pois esta é o motor do desenvolvimento de toda uma sociedade, colocando as suas infraestruturas ao dispor de todos, de modo a proporcionar uma melhor qualidade de vida aos satenses e aos que visitam o Concelho.