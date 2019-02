Miguel Casimiro assume liderança da SPPCV

A Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral (SPPCV) acaba de nomear o neurocirurgião Miguel Casimiro para presidente da direção nos próximos dois anos (2019-2020).

Licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Lisboa, Miguel Casimiro é especialista em neurocirurgia desde 2004. Dedica-se à cirurgia minimamente invasiva da coluna e foi pioneiro na cirurgia endoscópica da coluna em Portugal. Foi vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Neurocirurgia (2013-2014), da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral (2017-2018) e da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor (2017-2018).

A nova direção da SPPCV é também constituída pelos médicos Jorge Alves (vice-presidente), Carla Reizinho (vice-presidente), Bruno Santiago (tesoureiro) e Nuno Neves (secretário-geral).

Nos próximos dois anos, a SPPCV pretende reforçar o seu posicionamento no ensino e investigação científica junto dos profissionais de saúde, com a organização de congressos, conferências, cursos e atividades relacionadas, e manter o seu apoio na realização de estudos no âmbito das patologias da coluna vertebral.

Pretende ainda continuar a contribuir para o apoio, desenvolvimento e implementação de campanhas de sensibilização dirigidas aos doentes e ao público em geral.