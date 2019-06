MIGUEL TIAGO, É O PRIMEIRO CANDIDATO DA CDU PELO CÍRCULO ELEITORAL DE VISEU

CDU divulga primeiros Candidatos às Eleições

para a Assembleia da República de 2019

Círculo Eleitoral de Viseu

Miguel Tiago

39 anos

Geólogo

É professor de artes marciais.

Foi membro da Direcção da Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e

representante dos estudantes na Assembleia de Escola.

Foi membro da Direcção Nacional e da Comissão Política da JCP – Juventude Comunista Portuguesa.

Foi vereador na Câmara Municipal de Lisboa.

Foi deputado do PCP à Assembleia da República nas X, XI, XII e XIII legislaturas. Foi membro das comissões de

inquérito sobre a banca, nomeadamente sobre o BES, o BANIF e a CGD. Enquanto deputado, acompanhou o

Distrito de Viseu, entre 2005 e 2015.

É membro do Secretariado da Comissão de Actividades Económicas do PCP.