Milhares de pessoas assistiram ao Circus Fashion Show

PALÁCIO DO GELO SHOPPING AO RUBRO

EM NOITE DE ANIVERSÁRIO

A magia do Circo invadiu, no passado sábado, o Palácio do Gelo Shopping num espetáculo repleto de cor, animação, música, muita moda e algum suspense. Catarina Furtado, Kelly Bailey e Ângelo Rodrigues foram os convidados especiais do 11º aniversário do centro comercial, que juntou milhares de espectadores, e que pontuou por muitos apontamentos circenses, com a divertida intervenção de mimos, palhaço, malabarista e pela incrível atuação de uma acrobata aérea.

Sob a seleção musical de Ana Isabel Arroja, da Rádio Comercial, que assegurou o “dj set” do desfile de moda, Catarina Furtado conduziu uma noite de aniversário que apresentou as principais tendências de moda e acessórios das marcas presentes num dos maiores centros comerciais nacionais e que mereceu o entusiasmado aplauso do público presente. Entre propostas clássicas e mais descontraídas, o desfile de moda deixou as mais variadas sugestões nos segmentos homem, senhora e criança, para qualquer ocasião.

Produzido pela Nicles, de Manuel Serrão, o inédito “Circus Fashion Show” levou ao rubro os fãs, principalmente à passagem dos atores Kelly Bailey e Ângelo Rodrigues. O desfile contou ainda com a participação especial da modelo Vera Deus, que, nesta noite, voltou a pisar a passerelle do Palácio do Gelo Shopping, numa produção ao nível do que melhor se faz internacionalmente.

Fotos : José Alfredo