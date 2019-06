Milton Gonçalves conquista prova rainha do “Lamecum Trail”

Mais de 450 atletas de todas as idades correram, durante este domingo, a terceira edição do “Lamecum Trail“, um verdadeiro teste à sua resistência física e psicológica em pleno “coração” do Douro Património da Humanidade. Uma participação recorde nesta prova que atraiu o interesse de atletas de todo o país. Milton Gonçalves, em representação da equipa “Centro de Tropas de Operações Especiais”, venceu a prova rainha – o Trail Longo de 33 quilómetros -, enquanto que Bruno Jesus (Trail Team Befase) superou toda a concorrência no Trail Curto de 23 kms e Norberto Loureiro (Lamego Parente) no Mini-Trail de 13 kms. Na classificação por equipas, o grande destaque vai para a “Bombi Fireman Challenge”, uma formação cheia de ambição que conquistou a posição mais alta no pódio, no conjunto das três distâncias.

Após cortarem a linha da meta colocada na “sala de visitas” da cidade de Lamego, os adeptos do trail elogiaram a organização da prova e a beleza das magnificas paisagens que tiveram de percorrer, junto ao rio Douro ou subindo à Serra das Meadas. Os troféus aos vencedores foram entregues, entre outras personalidades, pela Vereadora com o Pelouro do Desporto, Ana Catarina Rocha.

Certificado pela Associação de Trail Running de Portugal, o evento “Lamecum Trail” promoveu ainda duas vertentes não competitivas: uma caminhada de oito quilómetros e o Kids Trail dirigido a crianças dos 6 aos 12 anos de idade que foi percorrido na mata do Santuário dos Remédios, com o objetivo de estimular a prática de atletismo desde tenra idade. Para o ano está prometida uma nova edição.