“Mindfulness para Grávidas e Mamãs” na Biblioteca Municipal de Tondela

A Biblioteca Municipal de Tondela vai receber, no próximo dia 15 de maio, uma sessão de “Mindfulness para Grávidas e Mamãs”, que conta com a colaboração da terapeuta de ‘Mindfulness’, Patrícia Teixeira. Esta sessão terá início pelas 14:00.

Esta iniciativa decorre da parceria existente entre os serviços de saúde, Unidade de Cuidados à Comunidade de Tondela e a Câmara Municipal de Tondela, no âmbito do curso de preparação para o parto, designado por “ Nascer com Ternura”.

Com esta sessão, pretende-se sensibilizar as grávidas e os pais para lidar com os bebés e com as outras pessoas, de forma mais positiva e ‘mindful’.

A prática de ‘mindfulness’ ajuda a lidar com a dor durante a gravidez e o parto. A mulher aprende a relacionar-se melhor com as sensações físicas intensas, nomeadamente, ter um maior controlo da dor e de pensamentos negativos. Esta abordagem protege-a da depressão pós-parto pois promove o autocuidado, permitindo um maior cuidado à mãe e atenção ao bebé.

Ao praticarem a atenção plena, os pais sentem-se capazes de viver esta etapa da vida com maior consciência, experienciar o momento presente, aprendendo a lidar de forma mais tranquila com as exigências do bebé, respeitando o seu ritmo.