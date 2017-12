Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural acompanhou ação de estabilização de emergência pós-incêndio em S. João da Serra

No dia 29 de novembro, o Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural,

Luís Capoulas Santos, visitou a Unidade Baldio do Covelinho (S. João da Serra), onde

teve lugar uma ação de estabilização de emergência pós-incêndio, coordenada pelo

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), em parceria com o Grupo

de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, a Força Especial de Bombeiros

(FEB), os Sapadores Florestais da Verde Lafões e o Município.

Esta visita foi acompanhada pelo Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de

Frades, Paulo Ferreira, que considerou esta ação de máxima importância, referindo a

necessidade de ser aplicada em outras áreas ardidas do Concelho com vista à

minimização das perdas de solo e proteção dos recursos hídricos.

Por sua vez, o Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural garantiu a

celeridade na aprovação das candidaturas de apoio a medidas de estabilização de

emergência para dar resposta ao problema da erosão dos solos das áreas afetadas pelos

incêndios de outubro. Estimou, ainda, que sejam apresentadas, até ao dia 30 de

novembro, 20 mil candidaturas para apoio aos pequenos agricultores que tiveram

prejuízos até 5 mil euros, prevendo o pagamento até ao final deste ano.

Para além do Ministro da Agricultura, fizeram parte da comitiva o Secretário de Estado

das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, o Secretário de Estado da

Proteção Civil, José Artur Neves e a Diretora Regional de Agricultura e Pescas do

Centro, Adelina Martins.

Estiveram, ainda, presentes o Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e das

Florestas, Rogério Rodrigues; o Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal

Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho; o Comandante e o Segundo Comandante

Operacional Distrital da Proteção Civil, Miguel David e Rui Nogueira, respetivamente;

o Presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus; o Representante da

Junta de Freguesia de S. João da Serra, Armando Ferreira, entre outras personalidades.