Ministro da Cultura na entrega do Prémio Arquitetura do Douro

Amanhã, dia 18 de abril, pelas 10h30, o Centro Interpretativo do Mosteiro de São João de Tarouca acolhe a cerimónia de entrega do Prémio Arquitetura do Douro, presidida pelo Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes. Recentemente inaugurado, o espaço, que integra da Rede de Monumentos Vale do Varosa, é o palco escolhido para a edição que marca uma década do Prémio que distingue boas práticas da arquitetura em obras de construção, conservação e reabilitação de edifícios ou do espaço público.

Na mesma data, a Rede de Monumentos Vale do Varosa assinala o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com o lançamento do VAROSA VALLEY TOUR, uma nova tipologia de bilhete que dá acesso a todos os monumentos da rede a um preço mais atrativo.