MINISTRO DA SEGURANÇA SOCIAL, VIEIRA DA SILVA, INAUGURA “RESIDÊNCIAS CHÃO DO GROU” ESTA SEXTA FEIRA E APADRINHA A CRIAÇÃO DE MAIS 40 POSTOS DE TRABALHO

É já amanhã, 23 de fevereiro, que são inauguradas as “Residências Chão do Grou” em Nelas, com a presença do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, num investimento privado superior a 3,5 milhões de euros e que prevê a criação de mais de 40 postos de trabalho.

Esta é a aposta de José Machado, um natural do Concelho de Nelas que reside na Namíbia, mas que decidiu investir no seu concelho, optando pelo segmento da área social e bem-estar, dando origem a este complexo de residenciais seniores.

Numa área fechada, com cerca de 50 mil m2, foi construído um edifício onde constam 23 quartos e 6 apartamentos integrados. No exterior, para além da beleza natural das paisagens das Serras da Estrela e do Caramulo, existem jardins e caminhos pedonais em zona florestal para que os residentes possam desfrutar de sensações únicas e capazes de contribuírem para a saúde e bem-estar dos mesmos.

A Câmara, que cedeu a preço favorável o terreno e está a construir as infra-estruturas e rede viária exterior, encara este investimento como uma valorização do seu território e das respostas que pretende oferecer aos seus munícipes e a cidadãos de outras regiões, ao nível da saúde, bem estar e qualidade de vida e sublinha a sua total disponibilidade para, em conjunto com todos os empresários que o desejem, continuar a desenvolver o Concelho de Nelas que já se tornou uma referência regional e nacional.