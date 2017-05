Ministro do Ambiente em S. Pedro do Sul

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, vai proceder à inauguração da Ecopista de S. Pedro do Sul, no próximo domingo, dia 7 de maio.

O programa da inauguração inicia às 9h00 e promete uma manhã recheada de atividades desportivas, música, animação e insufláveis para os mais novos.

Pelas 10h30 será realizada a inauguração oficial pelo ministro do Ambiente, seguida de uma caminhada e passeio de bicicleta pela Ecopista.

Seguidamente, o ministro do Ambiente vai deslocar-se ao futuro Parque da Cidade, junto ao Lenteiro do Rio, onde será feita a apresentação do projeto.

Pelas 12h45 será lançada a primeira pedra da obra de requalificação da ETAR intermunicipal de Valgode.