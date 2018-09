Ministro do Ambiente visita obras de 6,4 milhões de euros em Gouveia, Mangualde, Nelas e Seia

O Ministro do Ambiente visita na quarta-feira, 5, as obras de compensação pela não construção da Barragem de Girabolhos. As medidas para atenuar o impacto negativo do cancelamento do projeto foram realizadas nos municípios de Gouveia, Mangualde, Nelas e Seia.

A maior parte das obras realizadas respeitam ao melhoramento de ligações viárias e, no total, ascendem a cerca de 6,4 milhões de euros e foram financiadas pelo promotor da obra cancelada (HidroMondego/Endesa).