Ministro do Planeamento e das Infraestruturas visitou habitações e trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustíveis em Seia

O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, esteve no concelho, onde visitou as primeiras reconstruções de habitações de residência permanente totalmente destruídas pelos incêndios de outubro.

Acompanhado por Ana Abrunhosa, Presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), e por Filipe Camelo, Presidente da Câmara Municipal de Seia, o governante tomou contacto com o andamento dos trabalhos de duas habitações na freguesia de Travancinha, das três atualmente em execução no concelho.

Orçadas em 116.441€ e em 40.442€, prevê-se que as obras estejam concluídas dentro de dois a três meses, de acordo com informação adiantada no local pelo empreiteiro. Entretanto, a CCDRC espera o arranque de novas empreitadas durante as próximas semanas.

As habitações integram o pacote de 17 casas de perda total em fase concursal, do conjunto de 62 candidaturas submetidas pela Câmara Municipal, entre habitações com perda total e parcial, à Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

A deslocação do governante a Seia prosseguiu com uma visita aos trabalhos de limpeza das Faixas de Gestão de Combustíveis desenvolvidos pelas Infraestruturas de Portugal na rede viária, em concreto na EN231, no km 43+400 (variante de Seia).

No local, o presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), António Laranjo, deu a conhecer o trabalho que está a ser feito a nível nacional, ao nível da limpeza de faixas de gestão de combustíveis.

Tendo sob sua gestão 14.000 quilómetros de estradas, dos quais 6.400 quilómetros estão localizados nas faixas de gestão de combustível, António Laranjo explicou que, no distrito da Guarda, estão atualmente em curso intervenções em 173 hectares, dos cerca 350 quilómetros de vias localizadas em área florestal previstos. Os trabalhos incluem o corte total de três metros após a plataforma rodoviária e um corte seletivo que vai até aos 10 metros.