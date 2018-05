MINISTRO LUÍS CAPOULAS SANTOS NA ABERTURA OFICIAL DA 5.ª FESTA DA VITELA DE LAFÕES

O Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, vai proceder à abertura oficial da 5.ª Festa da Vitela de Lafões em Manhouce, no sábado, dia 12 de maio.

Este certame conta uma vez mais com o tradicional cortejo etnográfico que percorre os caminhos de Manhouce, acompanhado pelo Grupo de Cantares e Isabel Silvestre.

No domingo, o programa inicia-se com o Concurso de Raça Arouquesa e pelas 14h00 a TVI vai estar em direto de Manhouce com o programa “Somos Portugal”.

No recinto da festa os visitantes podem contar com stands com mostra e venda de produtos e gastronomia local e zona de restauração com pratos de vitela para degustar.